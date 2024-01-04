Новая версия операционной системы iOS выводит из строя iPhone и iPad

Компания Apple недавно выпустила вторую бета-версию предстоящего обновления iOS 17.3 для разработчиков с целью тестирования на реальных пользователях и несмотря на то, что обновление предлагает множество исправлений и улучшенную производительность, последняя бета-версия вызывает проблемы с циклической загрузкой iPhone. Другими словами, iOS 17.3 beta 2 блокирует работу некоторых моделей iPhone, делая их бесполезными. Если вы разработчик или просто решили установить более свежую версию ОС, вам, возможно, стоит оставить своё устройство на исходной бета-версии. Ведь если вы установили iOS 17.3 beta 2, ваш iPhone будет показывать чёрный экран с застывшим вращающимся колесом.

Ваш iPhone останется в этом состоянии до тех пор, пока вы не вернётесь к предыдущей стабильной или бета-версии. Если у вас возникла проблема, вам придётся откатиться на iOS 17.2.1 или iOS 17.3 beta 1 посредством компьютера, но в этом случае все личные данные будут стёрты, так что нужно всё делать достаточно аккуратно. При этом стоит учитывать, что не все модели iPhone подвержены проблеме с циклической загрузкой, так как iOS 17.3 beta 2 блокирует работу только некоторых устройств. Вероятно, проблема в том, что старые гаджеты не получили какие-то необходимые модули поддержки и старое железо вступает в конфликт с новыми элементами прошивки, но пока что это только предположение. Вскоре компания в любом случае ситуацию исправит — это вполне нормальная ситуация для бета-версии.
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