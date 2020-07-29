Новая зарядка OPPO вполне безопасна

Некоторое время назад в сети появилась информация о зарядке OPPO 125W Flash Charging, которая обладает действительно приличной скоростью. Смартфон с такой зарядкой буквально за 20 минут заряжается от нуля до ста, что очень и очень приятно, особенно если вы спешите и вам нужно крайне быстро зарядить гаджет. Теперь зарядка попала к первым пользователям и профильные журналисты решили проверить, насколько эта зарядка безопасна. Оказалось, что никаких проблем с данным гаджетом нет и быть не может, так как производитель все продумал. Так что если вы хотите получить максимальную скорость зарядки устройства, то стоит посмотреть в сторону этого гаджета, ведь на текущий момент на рынке нет ничего, что могло бы посоревноваться с данной технологией даже близко.