Новейшие игровые ноутбуки Lenovo с процессорами Intel Core 9-го поколения

Lenovo объявила о выпуске двух новых игровых ноутбуков, а также обновила некоторые модели своей линейки Legion.

Игровой ноутбук IdeaPad L340 немного экономичнее других портативных игровых ноутбуков Lenovo. Он имеет синюю подсветку и опции для переключения между игровым и тихим режимами. Он совместим с новым графическим процессором NVIDIA GeForce GTX 1650 и поддерживает Dolby Audio, а память Intel Optane доступна в качестве опции. L340 будет доступен в конце мая, начиная с 870 долларов за 15-дюймовую модель и 920 долларов за 17-дюймового брата.

Ноутбук Lenovo Y7000 имеет 15-дюймовый Full HD, антибликовый дисплей IPS с частотой обновления до 144 Гц и яркостью 300 нит. Он будет работать с графическими процессорами RTX 2060 или GTX 1660 Ti.

Lenovo Y540 с 15-дюймовой панелью, будет доступен с тем же графическим процессором что и его собрат. В то же время модель Y740 будет оснащена графическими процессорами RTX 2080 Max-Q или GTX 1660 Ti. Он будет выпущен в конце следующего месяца, а стоимость его будет составлять 1670 долларов.