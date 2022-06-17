Новейший MacBook Air покажут уже в 2023 году

Ранее ходили слухи, что Apple представит 15-дюймовый MacBook Air в 2023 году, но эти прогнозы исходили из других источников. На этот раз один известный аналитик полагает, что этот портативный Mac не просто выйдет без маркировки «Air», но и предложит покупателям другие конфигурации процессора, чем то, о чем говорилось ранее. Apple может начать массовое производство 15-дюймового MacBook в середине 2023 года, по словам Минг-Чи Куо, который предоставил пересмотренные прогнозы в своих социальных сетях. Поскольку аналитик не упомянул слово «Air» после названия продукта «MacBook», мы предполагаем, что Apple планирует назвать его именно так. Однако имейте в виду, что официальное название может измениться во время фактического анонса. В его социальных сетях также говорится, что график запуска портативного Mac — второй квартал 2023 года или позже.

Учитывая текущие проблемы с цепочкой поставок Apple, запуск 15-дюймового ноутбука может быть изменен без предварительного уведомления. Что касается внутреннего устройства, ранее сообщалось, что 15-дюймовый MacBook будет предлагаться в конфигурациях M2 Pro или M2 Max. Учитывая его размер, Apple может легко внедрить значительное решение для охлаждения, которое эффективно рассеивает тепло, даже от топового M2 Max, который, как говорят, улучшили до 12-ядерного процессора и 38-ядерного графического процессора. Однако на этот раз говорят, что 15-дюймовый MacBook начнется с M2 и дойдет до M2 Pro. Вариант M2 может поставляться с адаптером на 35 Вт, а более мощная версия M2 Pro может предлагать блок питания на 67 Вт. Куо также упоминает, что он не слышал о каких-либо планах по массовому производству 12-дюймового MacBook.
Acer представила обновленный ноутбук Swift 3 OLED…
Компания Acer представила обновленную линейку ноутбуков Swift 3. Swift 3 OLED сочетает в себе красивый ди…
AORUS представила свой флагманский ноутбук 17X YE…
AORUS представила свой флагманский ноутбук 17X YE. Доступность и стоимость модели производитель не раскры…
CORSAIR представила игровой ноутбук VOYAGER a1600 AMD Advant…
CORSAIR, представила первый инновационный игровой ноутбук CORSAIR VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition. CO…
Acer Chromebook Spin 514 построен на базе процессора AMD Ryz…
Компания Acer представила новейший трансформируемый Chromebook - Acer Chromebook Spin 514. …
Eurocom представил игровой ноутбук Raptor X15 с процессором …
Eurocom выпустила 15-дюймовый ноутбук класса мобильных суперкомпьютеров Raptor X15, оснащенный процессора…
HP выпустила ноутбуки серии Zhan X на базе процессоров AMD R…
HP официально выпустила свой новый 14-дюймовый ноутбук Zhan X. Модель оснащена новейшими процессорами AMD…
Eurocom представила мощнейший ноутбук серии Raptor X15…
Компания Eurocom представила мощный и компактный ноутбук Raptor X15. Стоимость модели производитель не ра…
Новейший MacBook Air покажут уже в 2023 году…
Ранее ходили слухи, что Apple представит 15-дюймовый MacBook Air в 2023 году, но эти прогнозы исходили из…
Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймовОбзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800MОбзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M
Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?
Обзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского классаОбзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского класса
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбукаОбзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor