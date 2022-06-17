Новейший MacBook Air покажут уже в 2023 году

Ранее ходили слухи, что Apple представит 15-дюймовый MacBook Air в 2023 году, но эти прогнозы исходили из других источников. На этот раз один известный аналитик полагает, что этот портативный Mac не просто выйдет без маркировки «Air», но и предложит покупателям другие конфигурации процессора, чем то, о чем говорилось ранее. Apple может начать массовое производство 15-дюймового MacBook в середине 2023 года, по словам Минг-Чи Куо, который предоставил пересмотренные прогнозы в своих социальных сетях. Поскольку аналитик не упомянул слово «Air» после названия продукта «MacBook», мы предполагаем, что Apple планирует назвать его именно так. Однако имейте в виду, что официальное название может измениться во время фактического анонса. В его социальных сетях также говорится, что график запуска портативного Mac — второй квартал 2023 года или позже.

Учитывая текущие проблемы с цепочкой поставок Apple, запуск 15-дюймового ноутбука может быть изменен без предварительного уведомления. Что касается внутреннего устройства, ранее сообщалось, что 15-дюймовый MacBook будет предлагаться в конфигурациях M2 Pro или M2 Max. Учитывая его размер, Apple может легко внедрить значительное решение для охлаждения, которое эффективно рассеивает тепло, даже от топового M2 Max, который, как говорят, улучшили до 12-ядерного процессора и 38-ядерного графического процессора. Однако на этот раз говорят, что 15-дюймовый MacBook начнется с M2 и дойдет до M2 Pro. Вариант M2 может поставляться с адаптером на 35 Вт, а более мощная версия M2 Pro может предлагать блок питания на 67 Вт. Куо также упоминает, что он не слышал о каких-либо планах по массовому производству 12-дюймового MacBook.