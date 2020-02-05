Новые 4K телевизоры Sony стоимостью от $ 700

Компания Sony представила новые телевизоры начального уровня X800H и среднего класса X950H, которые заменят прошлогодние экраны X800G и X950G.

Линейка Sony X800H, доступна в шести размерах от 43 до 85 дюймов, в которой используется процессор X1. Телевизоры поддерживают 4K HDR и поставляются с Android TV и Google Assistant. 43-дюймовая версия оценена в $ 699, 55-дюймовый в $ 999, 65-дюймовый и 75-дюймовый будут стоить $ 1199 и $ 1799 соответственно.

Также в этом году появится новый телевизор Sony X950H доступный в различных размерах от 49 до 85 дюймов и ценой стартующей от $ 1199. Sony вносит ряд улучшений, оправдывающих такую ​​стоимость. Расширение технологии X-Wide Angle и улучшенный Acoustic Multi-Audio распространяются на 55- и 65-дюймовые модели. Телевизоры доступны для предварительного заказа, отгрузки начнутся 10 февраля.