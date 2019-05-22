Новые 4K-телевизоры Vizio 2019 будут поддерживать AirPlay 2 и HomeKit

2019-05-22, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Vizio 2019; [34]
Компания Vizio выпустила на рынок свою линейку 4K-телевизоров 2019 года P, V и М-Series, и объявила о том, что они будут поддерживать Apple AirPlay 2 и HomeKit. Компания наиболее известна своими бюджетными 4K телевизорами с впечатляющим качеством изображения, на этот раз она идет в ногу с премиальным рынком благодаря своей флагманской P-Series Quantum X. Новые 65-дюймовые за 2200 долларов и 75-дюймовые за 3500 долларов телевизоры стоят дороже, чем вы ожидаете от Vizio, но они имеют дисплеи с квантовыми точками с 384 и 480 локальными зонами затемнения. Это обеспечивает уровень черного почти на уровне OLED-дисплеев, но с уровнем яркости до 3000 нит.

Более бюджетной версией является M-Series. В 65-дюймовой модели по-прежнему используется технология HDR с квантовыми точками, но она падает до 600 нит яркости и 90 локальных зон за 1000 долларов, тогда как 55-дюймовая модель стоит 800 долларов.

Третьей серией из линейки телевизоров является V-серия начального уровня без квантовых точек и локального затемнения. В нее входят телевизоры с 77-дюймовой панелью за 1199 долларов, 65-дюймовой всего 600 долларов и всего 450 долларов за 55-дюймовую модель. Полный список телевизоров вы можете посмотреть здесь.

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