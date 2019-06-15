Новые Joy-Con от Hori

Владельцы игровой портативной консоли Nintendo Switch довольно часто жалуются на то, что их привычные Joy-Con очень неудобны и не очень подходят для обычных ладоней. Эта проблема возникает у любого геймера, который проводит в играх много времени и хочет при этом наслаждаться процессом, а не ощущать дискомфорт. Чтобы этого избежать, компания Hori выпустила свои варианты Joy-Con, которые выглядят совершенно иначе и дают вам гораздо больше комфорта от использования. Конечно, эта штука стоит денег и занимает куда больше места, но если вы большой фанат портативной консоли и играете много, то стоит обратить внимание на данное устройство. Данные геймпады выглядят очень круто и точно стоят внимания преданных поклонников. В Россию не завезли.