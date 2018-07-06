Новые MacBook Pro с процессорами Coffee Lake появились на Geekbench

В прошлом году Apple обновила линейку MacBook Pro с процессорами 7-го поколения Kaby Lake от Intel. Все это произошло незадолго до выпуска семейства Coffee Lake для ноутбуков. С тех пор Intel уже выпустила новые процессоры 8-го поколения, так что, как и следовало ожидать, новый MacBook Pro уже в ближайшем будущем появится на рынке.На Geekbench появился новый MacBook Pro с процессором Core i7-8559U . С этой конфигурацией ноутбук смог получить 4448 баллов в одноядерном и 16607 на многоядерном тестировании. У данного MacBook Pro также было установлено 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 с частотой 2133 МГц.