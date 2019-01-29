Новые детали IPhone XI 2019

iPhone XI 2019, как утверждается, откажется от дизайна прототипа с квадратной камерой сзади и использует горизонтальный набор с тремя линзами.

В сети появились рендеры, на которых изображен прототип нового iPhone. Судя по ним, смартфон получит три горизонтально расположенные камеры на задней стороне. При этом центральный объектив окольцован светодиодной вспышкой, а под ним расположен микрофон. Фронтальная камера будет 10-мегапиксельной. iPhone XI сохранит 5,8-дюймовый OLED-дисплей своего предшественника, но с меньшей прорезью из-за сжатия компонентов камеры TrueDepth. У прототипов нового iPhone останется неизменный порт Lightning, видимо компания Apple не торопиться переводить свои смартфоны на USB-C.