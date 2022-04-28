Новые дисплеи ASUS ProArt Creator представлены на выставке NAB 2022

ASUS рада представить новейшую линейку дисплеев ProArt на выставке NAB 2022 в Лас-Вегасе. Линейка ProArt включает в себя множество инновационных решений для творческих пользователей.

ASUS ProArt Display OLED PA32DC — это 31,5-дюймовый (3840x2160) OLED-монитор Pure RGB Stripe, разработанный для удовлетворения потребностей творческих профессионалов. Он предлагает настоящий 10-битный цвет, исключительную точность цветопередачи Delta E < 1, покрывает 99% цветового пространства DCI-P3 и имеет коэффициент контрастности 1 000 000:1 для обеспечения самых глубоких оттенков черного и точных светлых участков.

ASUS ProArt Display PA147CDV — это 14-дюймовый сенсорный экран Full HD IPS с интерфейсом управления портативным монитором, который предоставляет широкий спектр инструментов для создателей контента. Его инновационный дизайн включает в себя запатентованную механическую подставку для универсального горизонтального и вертикального использования.

ASUS ProArt PA348CGV — это 34-дюймовый дисплей UWQHD (3440 x 1440) с соотношением сторон 21:9, который предварительно откалиброван для точности цветопередачи Delta E < 2. Он прошел проверку Calman и имеет переменную частоту кадров 120 Гц с FreeSync Premium Pro для обеспечения плавного быстрого рендеринга и комфортного просмотра.

ProArt Projector A1 — это первый в мире профессиональный проектор, сертифицированный Calman, который обеспечивает пользователям яркое изображение в формате FHD. Предварительно откалиброванная на заводе до Delta E < 2 для исключительной точности цветопередачи, A1 покрывает 98% sRGB и Rec. 709 цветовых пространств. A1 включает в себя светодиодный источник света на 3000 люмен, обеспечивающий яркое и четкое изображение FHD (1920 x 1080).

Новые продукт компании поступят в продажу во втором и третьем квартале 2022 года.
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