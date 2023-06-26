Новые флагманы Oppo, OnePlus и Realme получат 24 ГБ ОЗУ

Вчера авторитетный информатор Digital Chat Station сообщил, что топовая версия смартфона OnePlus Ace 2 Pro получит рекордные для отрасли 24 ГБ оперативной памяти. Сегодня он дополнил эту новость. Оказывается, следующие флагманские смартфоны Oppo, OnePlus и Realme получат 24 ГБ ОЗУ в топовых конфигурациях. Это особенно удивительно на фоне тех флагманов, которые до сих пор не оснащаются даже 16 ГБ оперативной памяти.

Что до OnePlus Ace 2 Pro, то ему также приписывают наличие до 1 ТБ флеш-памяти, изогнутого дисплея с разрешением 1,5К производства BOE, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, тройной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камеры на 16 Мп и батареи ёмкостью 5000 мАч.
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