Новые характеристики Meizu 16s

Новый смартфон Meizu с модельным номером M971Q прошёл сертификацию в китайском ведомстве 3C. В документах говорится о поддержке быстрой зарядки на 24 Вт. Предположительно речь идет о флагмане Meizu 16s. Он получит 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, прикрытый закаленным стеклом Gorilla Glass 6, процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ внутренней памяти, 48-мегапиксельную камеру Sony IMX 586 с оптической стабилизацией, аккумулятор на 3600 мАч.Стоимость смартфона составит 477 долларов.