Новые iPad Pro гнутся

2018-12-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - iPad Pro; [83]
Компания Apple вдруг удивила своих пользователей отказом от ремонта загнутых планшетов iPad Pro. Некоторые пользователи обнаружили, что их новый планшет, который стоит баснословных денег, имеет неровную форму корпуса — в центре корпуса планшет просто выгнут в обратную сторону. Не очень сильно, но если вы положите планшет на стол и посмотрите на него сбоку, то сразу будет заметен изгиб и то, что планшет не прилегает к самому столу. В компании заявили, что это не брак и заменять планшет никому не будут, так как изгиб незначительный и вызван охлаждением металла при производстве. Так что если решили взять планшет от Apple за 69990 рублей, то прямо в магазине положите его на стол и посмотрите, что там с корпусом. Если он загнут, то смело просите другой, ведь этот вам потом никто ремонтировать не станет.


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