Новые iPad Pro гнутся

Компания Apple вдруг удивила своих пользователей отказом от ремонта загнутых планшетов iPad Pro. Некоторые пользователи обнаружили, что их новый планшет, который стоит баснословных денег, имеет неровную форму корпуса — в центре корпуса планшет просто выгнут в обратную сторону. Не очень сильно, но если вы положите планшет на стол и посмотрите на него сбоку, то сразу будет заметен изгиб и то, что планшет не прилегает к самому столу. В компании заявили, что это не брак и заменять планшет никому не будут, так как изгиб незначительный и вызван охлаждением металла при производстве. Так что если решили взять планшет от Apple за 69990 рублей, то прямо в магазине положите его на стол и посмотрите, что там с корпусом. Если он загнут, то смело просите другой, ведь этот вам потом никто ремонтировать не станет.