Новые iPad Pro появятся уже в марте

Кроме того, если верить данным издания, Samsung уже получила первые заказы на 11-дюймовый OLED-дисплей для iPad Pro и запустила производство, так что в ближайшее время первые партии планшетов будут отправлены по всему миру. Решение Apple разделить производство OLED-панелей для iPad Pro между двумя поставщиками может быть направлено на преодоление потенциальных проблем с выходом продукции и ограничений производственных мощностей. В противном случае одна из компаний может просто не справиться с поставленной задачей и не выполнить производств в срок, из-за чего у Apple возникает дефицит продукции и падают продажи, что в сегменте планшетов непозволительная роскошь. Всё же сейчас пользователи и так не очень охотно хотят покупать планшетные компьютеры, что уж говорить про дефицит.