Новые iPad Pro появятся уже в марте

По имеющейся информации, компания Apple выпустит новые модели iPad Pro к концу следующего месяца с большим количеством изменений. Например, инсайдеры уверены в том, что компания внесёт значительные апдейты в дизайн и форм-фактор планшета, так что планшеты получат большую диагональ дисплея и, соответственно, станут больше в размерах. Однако основным улучшением станет, вероятно, OLED-дисплей. И согласно информации издания The Elec, Apple полагается на двух поставщиков для производства OLED-дисплеев — речь идёт о компаниях LG и Samsung. Компания Samsung будет производить исключительно 11-дюймовые панели, а компания LG будет отвечать за поставку 13-дюймовых панелей для Apple.

Кроме того, если верить данным издания, Samsung уже получила первые заказы на 11-дюймовый OLED-дисплей для iPad Pro и запустила производство, так что в ближайшее время первые партии планшетов будут отправлены по всему миру. Решение Apple разделить производство OLED-панелей для iPad Pro между двумя поставщиками может быть направлено на преодоление потенциальных проблем с выходом продукции и ограничений производственных мощностей. В противном случае одна из компаний может просто не справиться с поставленной задачей и не выполнить производств в срок, из-за чего у Apple возникает дефицит продукции и падают продажи, что в сегменте планшетов непозволительная роскошь. Всё же сейчас пользователи и так не очень охотно хотят покупать планшетные компьютеры, что уж говорить про дефицит.