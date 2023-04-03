Новые iPad Pro получат устаревшие OLED-дисплеи

Согласно сообщениям сразу нескольких инсайдеров, компания Apple планирует перейти с технологии mini-LED на OLED для двух моделей iPad Pro в следующем году. Также один источник, который ранее достаточно точно предсказывал действия производителя, сообщает, что гигант технологий уже начал разработку в этом направлении, но панели для грядущих планшетов будут существенно отличаться от используемых в iPhone. По его словам, в разработке находятся четыре прототипа с экранами диагональю 11 и 13 дюймов. Скорее всего, более крупная версия — это модель с диагональю 12,9 дюйма, поэтому цифра "13", вероятно, является округлением, но, с другой стороны, увеличить диагонали до целых чисел — вполне реальная затея. Например, именно так компания поступила в ноутбуках.

Однако, по слухам, Apple не планирует использовать ту же гибкую OLED-технологию, что и в iPhone. Вместо этого компания перейдет на более грубые, если так можно выразиться, OLED-экраны. Эти дисплеи не новы в индустрии и используются в различных смартфонах высокого класса, например, в серии Pixel 6 и Pixel 7 от Google. Преимущество для компании заключается в том, что данная OLED-технология позволяет дешевле массово производить панели большой диагонали, что для компании, безусловно, очень важный момент, потому что если дисплей станет дороже, то и весь планшет подорожает, плюс нужно понимать, что в последнее время Pro-планшеты и без того стали очень дорогостоящими, а это снижает их продажи в количественном плане.