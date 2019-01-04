Новые iPad Pro захватили лидерство в рейтинге AnTuTu

Авторы бенчмарка AnTuTu опубликовали декабрьский рейтинг самых быстрых устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Довольно предсказуемо два первых места заняли новые планшеты iPad Pro 2018 с 11- и 12,9-дюймовыми дисплеями. Они набирают более 555 тыс. баллов. На третьем и четвертом местах расположились iPhone XS и iPhone XS Max с 355 тыс. баллов. Замыкает пятерку «доступный» iPhone XR. Лидер рейтинга AnTuTu по смартфонам, работающим на Android, набрал всего 320 тыс. баллов. Впрочем, авторы AnTuTu не раз заявляли о том, что результаты тестирования устройств на iOS и Android не стоит сравнивать напрямую.

Напомним, что новые iPad Pro оснащаются 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2388:1688 пикселей и 12,9-дюймовым экраном с разрешением 2732:2048 пикселей), системой Face ID, процессором Apple Bionic A12X, 64 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, портом USB-C, поддержкой eSIM, Bluetooth 5.0, 12-Мп основной камерой, поддержкой 18-ваттной зарядки, а также новым стилусом Pencil 2, который примагничивается к корпусу планшета.