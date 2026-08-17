Новые iPhone 18 Pro уже собирают на заводах Foxconn

Компания Apple готовится к сентябрьской презентации, на которой компания, как ожидается, представит не только iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, но и свой первый складной флагман — iPhone Fold. Традиционно перед запуском новых смартфонов спрос на них резко возрастает, однако в этом году Apple сталкивается с дефицитом оперативной памяти и стремительным ростом цен на компоненты. По данным Economic Daily News, презентация Apple может состояться 9 сентября — это соответствует привычному для компании периоду анонса нового поколения iPhone. И крупнейший завод Foxconn в Чжэнчжоу, Китай, уже начал активно нанимать сотрудников, готовясь к потенциально очередному успешному запуску продукции Apple.

Чтобы увеличить штат перед началом массового производства, Foxconn предлагает новым сотрудникам краткосрочный бонус в размере до 8800 юаней, или примерно 1230 долларов. Это выше стандартных выплат, которые обычно предлагаются работникам в регионе. Сотрудники, приступившие к работе с 14 августа, получат дополнительные 500 юаней, или около 74 долларов, после чего им будет выплачено ещё 8300 юаней. В предыдущие годы размер бонуса достигал 9000 юаней, или 1334 долларов, поэтому нынешняя выплата оказалась несколько ниже. При этом источник не объясняет, почему Foxconn решила сократить бонус, несмотря на появление в линейке более сложного в производстве iPhone Fold. При этом точные объёмы первоначальных поставок iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Fold в отчёте не фигурируют.