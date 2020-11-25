Новые компьютеры Apple поддерживают много мониторов

Новое поколение компьютеров Mac на базе M1 от Apple определенно было самым популярным в мире компьютеров за последние недели. Они наглядно демонстрируют заявления Apple о производительности, и у Intel явно есть о чем беспокоиться. Единственным недостатком этих новых Mac mini и MacBook является то, что они поддерживают на один внешний монитор меньше, чем их предшественники Intel, по крайней мере, на бумаге. Оказывается, они могут поддерживать вдвое больше, но для этого вам нужно будет приобрести некоторые аксессуары и установить программное обеспечение. Но в итоге, проведя некоторые манипуляции, новые компьютеры вполне могут подключить шесть мониторов с высоким разрешением и вы сможете ими всеми пользоваться с полным комфортом.