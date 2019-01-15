Новые корпуса из матового алюминия и закаленного стекла от InWin

InWin представила три корпуса на выставке CES 2019, а именно 928, 905 и A1 Plus для рынка ITX.

InWin 928 Super Tower в первую очередь предназначен для материнской платы Intel EEB / ATX форм-фактора 14 x 14 дюймов, поэтому внутри можно увидеть материнскую плату ASUS ROG Dominus Extreme. В корпус могут быть установлены четыре видеокарты по вертикали, два высокопроизводительных блока питания, до 12 вентиляторов и сложные системы жидкостного охлаждения. Внешняя рама корпуса 928 изготовлена ​​из алюминия.

Корпус модели 905 представляет собой модернизированную версию 904, которая поддерживает больше вариантов жидкостного охлаждения и увеличенное количество вентиляторов. Верхняя и передняя панели изготовлены из единого листа алюминия, так что вы получите цельный внешний вид без каких-либо разрывов или острых углов. Порты USB 3.1 (Gen 2) Type-C, два USB 3.1 (Gen 1), аудиоразъем и светодиодный переключатель, были перемещены влево. Боковая панель спроектирована так, чтобы ее можно было легко снять одним нажатием кнопки, поэтому нет необходимости возиться с винтами.

Наконец, A1 Plus является обновленной версией A1, с добавлением Addressable RGB, четырьмя 120-мм вентиляторами и улучшенной установкой системы водяного охлаждения, но при этом все еще сохраняет блок питания 650 Вт Gold PSU и беспроводную зарядку. Точное время выхода на рынок и цена 3 корпусов пока неизвестны.