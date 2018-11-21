Новые магнитофоны Crosley CT100 и CT200

Бренд Crosley, известный благодаря бюджетным вертушкам и страсти к ретро-климату. Crosley решила выпустить два новых устройства - кассетные магнитофоны, относящиеся к стилистике давно ушедших времен.

Обе модели обладают дизайном «под винтаж», повторяя переносные плееры прошлого века. Каждый проигрыватель снабжен монодинамиком, одной декой, AM/FM-радио и встроенным микрофоном. В младшей модели, черной CT100, есть разъем USB, слот для SD-карт и кортковолновое радио, а в серебристую CT200 встроили простенький темброблок и волюметр для большего удобства при записи кассетных подкастов. У обеих моделей предусмотрена ручка для переноски.

Новинки оцениваются в 60 и 70 долларов.