Новый мини-ПК Chuwi CoreBox оценен в 275 долларов

Компания Chuwi пополнила ассортимент компактных ПК обновленной моделью CoreBox, которая основана на 12-ядерном 16-поточном процессоре с тактовой частотой до 4,7 ГГц. Новинка также характеризуется корпусом с размерами 173:158:73 мм, четырьмя разъемами USB 3.0, двумя интерфейсами HDMI 2.0, портом RJ45, двумя разъемами DisplayPort, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Цена Barebone-комплекта составляет 275 долларов. По данным Gizmochina, полностью готовый ПК будет стоить 375 долларов, однако конфигурация памяти не уточняется. Например, Chuwi предлагает компьютер с 16 ГБ ОЗУ и SSD вместимостью 512 ГБ за 500 долларов.

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