Новые мониторы LG Ultrafine OLED Pro 2022 года созданы для творческих людей

Новейшие 32- и 27-дюймовые модели OLED Pro от LG оснащены экранами с разрешением 4K UHD (3840 x 2160) с контрастностью 1000000: 1 и 99-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3, что делает их подходящими даже для самых детализированных цифровых проектов. Оба монитора предлагают независимое управление пикселями для впечатляющей цветопередачи и контрастности, а поскольку OLED-дисплеи не требуют подсветки, эти мониторы UltraFine свободны от отвлекающего эффекта ореола или расцветки, характерного для многих ЖК-дисплеев.
Оба монитора UltraFine OLED Pro имеют тонкий, элегантный форм-фактор и малый вес, что позволяет легко перемещать их в разные комнаты и рабочие места. Включенная в комплект подставка надежно крепится к задней части дисплея с помощью простого механизма и предлагает возможность регулировки высоты, поворота и наклона без ущерба для стабильности или стиля.