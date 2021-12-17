Новые мониторы LG Ultrafine OLED Pro 2022 года созданы для творческих людей

LG Electronics сегодня анонсировала новые мониторы LG UltraFineTM OLED Pro 2022 года (модели 32BP95E, 27BP95E). Предоставляя преимущества самосвечивающихся пикселей OLED на рабочем столе, мониторы обеспечивают точную цветопередачу и превосходные характеристики HDR и SDR, которые требуются профессиональным художникам по визуальным эффектам, видеоредакторам и другим специалистам в творческой индустрии.

Новейшие 32- и 27-дюймовые модели OLED Pro от LG оснащены экранами с разрешением 4K UHD (3840 x 2160) с контрастностью 1000000: 1 и 99-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3, что делает их подходящими даже для самых детализированных цифровых проектов. Оба монитора предлагают независимое управление пикселями для впечатляющей цветопередачи и контрастности, а поскольку OLED-дисплеи не требуют подсветки, эти мониторы UltraFine свободны от отвлекающего эффекта ореола или расцветки, характерного для многих ЖК-дисплеев.

Оба монитора UltraFine OLED Pro имеют тонкий, элегантный форм-фактор и малый вес, что позволяет легко перемещать их в разные комнаты и рабочие места. Включенная в комплект подставка надежно крепится к задней части дисплея с помощью простого механизма и предлагает возможность регулировки высоты, поворота и наклона без ущерба для стабильности или стиля.