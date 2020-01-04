Новые мониторы Samsung Odyssey G9 и G7 с кривизной 1000R

Компания Samsung выпустила два впечатляющих изогнутых игровых монитора под названием Odyssey G9 и Odyssey G7.

Odyssey G9 - это 49-дюймовый QLED-дисплей с разрешением Dual QHD (5120 × 1440). Он также оснащен частотой обновления 240 Гц, временем отклика 1 мс и соотношением сторон 32: 9. Он имеет кривизну 1000R, подсветку сзади, совместимость с G-Sync и FreeSync 2.

Odyssey G7 имеет два разных размера - 32 дюйма и 27 дюймов. Уменьшение размера также сопровождается уменьшением разрешения до стандартного QHD. Большинство впечатляющих характеристик Odyssey G9 также можно найти здесь. Новинки будут доступны во втором квартале этого года.