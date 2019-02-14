Новые наушники вкладыши Cooler Master MH710 и MH703

Cooler Master представляет MH710 и MH703 – две новые модели наушников-вкладышей, которые пополнят аудиолинейку бренда. Модели MH710 и MH703 ориентированы, прежде всего, на профессиональных геймеров. 10-милиметровые неодимовые магниты обеспечивают высококачественное звучание, в то время как большой выбор ушных вкладышей гарантирует удобную посадку. Кросплатформенная совместимость дает пользователям возможность использовать наушники на ПК, PlayStation 4, Xbox One и большинстве мобильных устройств.

Дополнительные функции MH710 включают технологию Focus FX 2.0, которая позволяет выбирать между глубокими басами и чистотой звука при прослушивании музыки и просмотре фильмов, а также изолировать средние и высокие частоты во время игры. Благодаря этому можно выделять отдельные звуки, например, шаги, простым нажатием кнопки. MH710 и MH703 – это высококачественные наушники, которые обеспечивают отличное звучание и превосходство над противниками в игре. Наушники MH710 и MH703 поступят в продажу по ориентировочной стоимости 5 090 и 3 390 рублей соответственно.