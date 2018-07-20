Новые ноутбуки Apple MacBook Pro появились в России

2018-07-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Apple MacBook Pro ; [84]
В России уже можно купить обновленные ноутбуки MacBook Pro, официальный дебют которых состоялся на прошлой неделе. 13-дюймовый MacBook Pro с тачбаром оценен в 144 990 рублей за версию с Intel Core i5, 8 ГБ ГБ ОЗУ и 256 ГБ на твердотельном накопителе. Модель с SSD на 512 ГБ стоит 159 990 рублей. 15-дюймовый MacBook Pro с Intel Core i7, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ стоит 194 990 рублей, а с SSD на 512 ГБ – 224 990 рублей.

Напомним, что обновленные ноутбуки MacBook Pro могут похвастаться новыми процессорами Intel и модернизированными клавиатурами. 13-дюймовая модель с панелью Touch Bar характеризуется 4-ядерным процессором Core i5 с частотами 2,3-3,8 ГГц или Core i7 с частотами 2,7-4,5 ГГц с графикой Iris Plus Graphics 655, SSD от 256 ГБ до 2 ТБ, а также 8 или 16 ГБ оперативной памяти.

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