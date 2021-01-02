Новые ноутбуки Huawei MateBook D появились в продаже

Компания Huawei дала старт продажам новых ноутбуков серии MateBook D, в которую вошли две модели с 14 и 15-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением Full HD. Новинки также оснастили чипами Intel Core i5 и i7 одиннадцатого поколения, 16 ГБ оперативной памяти, SSD ёмкостью 512 ГБ, металлическими корпусами, дактилоскопами в кнопках включения, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450 в некоторых конфигурациях. Цена 13-дюймовой модели составляет 765 и 980 долларов, а модели с 14-дюймовым экраном – 765, 840 и 980 долларов.