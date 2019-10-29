Новые ноутбуки Samsung Galaxy Book Flex и Ion с дисплеями QLED

У Samsung есть пара новых ноутбуков - Galaxy Book Flex и Galaxy Book Ion.

Samsung Galaxy Book Flex - это ноутбук 2-в-1 со встроенным S Pen, в то время как Ion - это более традиционный ноутбук, имеющий дизайн с приподнятыми шарнирами для создания большего воздушного потока под компьютером и лучшего угла набора текста. Samsung предлагает технологию дисплеев QLED, что делает их первыми ноутбуками с экранами премиум-класса. Дисплеи также имеют режим наружного освещения с максимальной яркостью 600 нит.

Оба ноутбука также оснащены новейшими чипами Intel 10-го поколения: конвертируемая Galaxy Book Flex имеет 10-нм процессоры Ice Lake, а Galaxy Book Ion будет иметь 14-нм чипсеты Comet Lake, основанные на более старой архитектуре. 13-дюймовые модели поставляются с интегрированными графическими функциями Intel, а 15-дюймовые модели - с графической картой NVidia GeForce MX250.

Новинки должны получить до девяти часов реального времени автономной работы и беспроводную зарядку Qi через трекпад. Также они предлагают до 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ для хранения на NVMe SSD, Thunderbolt 3 подключения и Wi-Fi 6. Galaxy Book Flex и Galaxy Book Ion будут доступны в начале 2020 года, цены пока не уточняются.