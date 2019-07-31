Новые ноутбуки Xiaomi Mi Gaming получат графику GeForce RTX 2060

Недавно в сети появилась новость о том, что компания Xiaomi разрабатывает новое поколение игровых ноутбуков Mi Gaming, а сегодня китайский производитель подтвердил слухи. В тизере говорится, что устройство будет представлено уже 4 августа. Также сообщается о высокой производительности и автономности, эффективной системе охлаждения, а также о дисплее с кадровой частотой 144 Гц. Ожидается, что ноутбуки получат дискретные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 и GTX 1660 Ti. По словам одного из сотрудников Xiaomi, новинки появятся в продаже сразу после анонса.