Новые ноутбуки от компании Acer

2019-04-12, Автор - Ganibal; Продукт - Acer Chromebook и TravelMate P6; [77]
Компания Acer анонсировала новые ноутбуки серии Chromebook и TravelMate P6. TravelMate P6 - это тонкий и легкий ноутбук, который поставляется с Windows 10 Pro, в то время как Chromebook также оснащен алюминиевым корпусом и работает под управлением Chrome OS.

TravelMate P614-51 имеет корпус, изготовленный из сплава алюминия и магния. Он самый тонкий, его толщина составляет всего 16,6 мм, а весит он 1,1 кг. По словам Acer, ноутбук может обеспечить до 20 часов автономной работы от одной зарядки, а для достижения 50-процентной зарядки требуется всего 45 процентов. Он работает под управлением Windows 10 Pro и оснащен новейшим процессором 8-го поколения Intel Core i7 и графическими картами Nvidia GeForce GTX. Он оснащен 14-дюймовым дисплеем FHD IPS с углом обзора 170 градусов. TravelMate P6 также поставляется с полноразмерной клавиатурой с подсветкой клавиш.

Chromebook 714 оснащен 14-дюймовым Full HD-дисплеем с тонкими боковыми панелями и доступен как с сенсорным, так и без сенсорного экрана. Он может быть сконфигурирован с процессорами Intel Core i5 до 8-го поколения или с чипсетами Intel Celeron или Pentium Gold. Он поставляется со встроенным датчиком отпечатков пальцев, расположенным рядом с клавиатурой. Тачпад защищен стеклом Gorilla. Многие функции двух моделей одинаковы.

Acer Chromebook 715 имеет 15,6-дюймовый дисплей IPS Full HD большего размера, а также доступен с сенсорным экраном или без него. Он имеет полноразмерную клавиатуру с подсветкой, которая является единственным отличием между Chromebook 714. Ноутбук будет работать на процессорах Intel Core i5 8-го поколения или на чипсетах Intel Celeron и Pentium Gold. Чипсеты могут быть сопряжены с 16 ГБ памяти DDR4 SDRAM и до 128 ГБ встроенной памяти eMMC. Эти опции также доступны на устройстве Chromebook 714.

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