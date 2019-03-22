Новые подробности Huawei P30 и P30 Pro

В сети появились официальные версии новых моделей Huawei P30 и P30 Pro.

Huawei P30 имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с каплевидной насечкой, разрешение Full HD + и соотношение сторон 19,5: 9. Внутри процессор Huawei Kirin 980, а на задней панели тройная камера, оснащенная 40-мегапиксельным основным датчиком, сверхшироким 20-мегапиксельным датчиком и 8-мегапиксельным телеобъективом.

P30 Pro имеет изогнутый 6,5-дюймовый OLED-дисплей с тем же разрешением Full HD + и соотношением сторон. Он также будет работать на процессоре Kirin 980, но будет иметь настройку с четырьмя камерами, с дополнительным датчиком ToF (Time of Flight) для 3D-сканирования. Ожидается, что обе новинки будут представлены на следующей неделе в Париже.