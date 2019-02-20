Новые подробности LG G8 ThinQ

В G8 ThinQ, помимо CSO и Boombox Speaker, она будет выражаться в наличии встроенного ЦАП Quad Hi-Fi DAC, поддержке DTS:X 3D Surround Sound (имитирует акустику 7.1) и умении воспроизводить MQA-аудиофайлы.Это последний топовый смартфон компании, лишённый поддержки сетей сотовой связи пятого поколения (5G).По словам LG, это позволит смартфону издавать «звук с впечатляющей громкостью». При этом традиционные мультимедийные динамики Boombox Speaker останутся в качестве альтернативы (разговорный уберут). Кроме того, в смартфоне будет «стереорежим», в котором играют и мультимедийные динамики, и CSO.О стоимости смартфона пока неизвестно.