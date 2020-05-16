Новые подробности о Microsoft Surface Duo

Microsoft представила Surface Duo в прошлом году, но не раскрыла много подробностей об устройстве.

В сети появились новые подробности. Ожидается, что Surface Duo будет работать от Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ, Android 10 (с возможностью обновления до Android 11) и батареи 3460 мАч. Считается, что панели дисплея AMOLED с плотностью пикселей 401 ppi.

Surface Duo поставляется с внутренним хранилищем объемом 64 ГБ или 256 ГБ. Также есть одна камера на 11 МП f / 2.0, датчик отпечатков пальцев, порт USB-C, слот для нано-SIM-карты и поддержка Surface Pen. По слухам, запуск Surface Duo будет отложен до 2021 года, но есть вероятность, что устройство могут представить уже в конце этого года.