Новые портативные динамики от LG с технологией Meridian Audio

Компания LG выпустила три новых портативных беспроводных динамика XBOOM Go PL с полным набором функций, которые позволят вдохнуть жизнь в любую вечеринку.

LG XBOOM Go PL7, PL5 и PL2 - это портативные колонки Bluetooth, оснащенные аудиотехнологией Meridian. Вся линейка получила удобный портативный дизайн, двойные пассивные излучатели и длительное время автономной работы. XBOOM Go PL также имеют сертификат IPX5, совместимость голосовых команд с Siri и Google Assistant, а также удобную функцию Wireless Party Link, которая объединяет в цепочку несколько динамиков XBOOM Go PL для увеличения выходного сигнала. Модели PL7 и PL5 также поставляются с цветным освещением.

Старшая модель XBOOM Go PL7 имеет выходную мощность 30 Вт. В корпусе весом 1,46 кг расположились два высокочастотных динамика и два 2,3-дюймовых низкочастотных динамика, которые могут проигрывать композиции в течении суток.

XBOOM Go PL5 более портативен по сравнению с флагманской моделью и весит 0,62 кг. Он использует одну и ту же двухканальную конфигурацию, но потребляет 20 Вт и комплектуется парой меньших 1,75-дюймовых низкочастотных динамиков. XBOOM Go PL5 способен работать до 18 часов.

Ультрапортативная версия XBOOM Go PL2 весит всего 0,35 кг, использует одноканальную конфигурацию и потребляет всего 5 Вт. Несмотря на легкость, эта версия все еще поставляется с одним 1,75-дюймовым низкочастотным динамиком. LG XBOOM Go PL2, PL5 и PL7 оценены в $ 59, $ 129 и $ 179.