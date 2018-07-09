Новые системы LG X-BOOM CK99 И CK43: Новые эмоции для вечеринок

Компания LG Electronics (LG) представляет на российском рынке новые модели минисистем с диджейскими функциями серии X-Boom – LG CK99 и LG CK43 мощностью 5000 Ватт и 300 Ватт соответственно.Новые минисистемы обеспечивают более объемное звучание благодаря чистому и оглушительному биту. С аудиосистемами LG X-Boom вы будете готовы к вечеринке в любом месте, а благодаря экстравагантной подсветке и глубокому звучанию яркие эмоции обеспечены. Воздушный поток с гигантских вуферов проходит сквозь нижнюю часть излучающих головок благодаря чему вы не только услышите, но и почувствуете всю мощность звучания.Раскачайте вечеринку с помощью новой фоновой подсветки Rear Lighting Show. Разноцветная подсветка движется под ритм музыки, в то время как фоновая подсветка окрашивает стену яркими цветами.

Почувствуйте себя настоящим диджеем с функцией Pro DJ. С помощью колесика регулятора создавайте разнообразные звуковые эффекты, включая скретчинг, или одним нажатием кнопки включите повторение определенной части дорожки.Кроссфейдер больше не является прерогативой профессиональных диджеев. С кроссфейдером аудиосистем LG X-Boom ваши миксы будут звучать идеально. Повышение уровня сигнала делает переход между двумя аудиофайлами более плавным. Также вы можете контролировать и синхронизировать ритм двух треков.Любая вечеринка станет еще более зажигательной при помощи контроллера Party Accelerator. Просто сдвиньте рычаг вверх и вечеринка станет еще круче — оглушительный бит и яркая подсветка не дадут заскучать на танцполе.

С функцией DJ Sharing очень просто передавать свои миксы на мобильное устройство. Кроме того, можно с легкостью воспроизводить и микшировать аудиотреки с двух разных USB-дисков.Удачным дополнением любой вечеринки станет караоке. Новые системы LG X-Boom позволяют одним нажатием кнопки заглушить вокал в практически любой песне или аудиотреке. Кроме того, можно менять тональность мелодии в соответствии с вашим голосом. Также можно менять меняйте свой голос во время пения с помощью 18 различных голосовых эффектов.Функция беспроводного объединения устройств Wireless Party Link позволяет подключать две аудиосистемы LG одновременно для создания в 2 раза более мощного звучания. Кроме того, вы можете микшировать треки при помощи любой совместимой аудиосистемы LG.

Благодаря функции Multi Jukebox к аудиосистеме можно подключить до 3-х мобильных устройств и создавать плейлист прямо во время вечеринки не прерывая ее. Для этого нужно просто выбрать нужный аудиотрек и добавьте его в список воспроизведения.Управлять звуком и проигрываемыми дорожками очень легко благодаря удобным регулируемым колесикам, расположенным на передней части горизонтального основного блока.Минисистемы LG X-Boom подключаются без проводов к совместимому телевизору LG. Управлять громкостью можно с помощью телевизионного пульта. Это позволяет наслаждаться мощным звучанием любимых сериалов, фильмов и спортивных матчей.