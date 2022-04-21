Новые телевизоры TCL станут первыми в Европе, поддерживающими Apple AirPlay и HomeKit

Apple AirPlay 2 позволит вам обмениваться видео, фотографиями, музыкой и другим контентом по беспроводной сети на телевизор с устройства iOS или Mac. Это может быть способом потоковой передачи мультимедиа из служб, которые не поддерживаются непосредственно на телевизоре. Функции Apple HomeKit включают в себя включение и выключение телевизора и переключение между входами HDMI через подключенное интеллектуальное устройство или с помощью голосовых команд Siri. Эти функции Apple дополняют аналогичные инструменты Google Chromecast и Google Home, которые уже доступны на устройствах TCL.
Модели телевизоров TCL 2022 года C735, C835 и C935 будут доступны в Европе в следующем месяце.