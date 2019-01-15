Новые телевизоры от компании Xiaomi

Компания Xiaomi выпустила два варианта умных телевизоров, Mi LED TV 4X Pro и Mi LED TV 4A Pro. Mi TV 4X Pro - это умный телевизор 4K с 55-дюймовой панелью, в то время как Mi TV 4A Pro имеет 43-дюймовый экран Full-HD.

У Xiaomi в настоящее время есть в общей сложности 7 Mi TV вариантов, которые продаются в Индии. Компания добилась очень хороших результатов на рынке умного телевидения, благодаря тому, что компания наиболее известна своим качеством. Оба телевизора оснащены нижними динамиками мощностью 20 Вт которые поддерживают технологию DTS. Телевизоры также работают на пользовательском интерфейсе Xiaomi PatchWall, который основан на Android и обеспечивает легкий доступ ко всем приложениям. Что касается подключения, обе модели поставляются с двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 4.0.