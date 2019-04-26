Компания TCL Electronics выпустила новые умные телевизоры TCL C6 и TCL P8.

Новые телевизоры TCL smart основаны на Android Oreo, что означает, что они совместимы с такими сервисами как Google и Google Play. Что касается технических характеристик, TCL C6 и P8 оснащены четырехъядерным процессором, двухъядерным графическим процессором, 10-точечным балансом белого и технологией микро-затемнения. Телевизоры также оснащены 16 ГБ встроенной памяти. Есть поддержка WiFi, интеграция с Google assistant, Chromecast, Spotify. Эти телевизоры поддерживают 4K разрешение с 30 Вт динамиками. Что касается цен, стоимость TCL C6 составляет 855 долларов, а за TCL P8 установлена цена в 2850 долларов.