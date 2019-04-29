Новые утечки складного Motorola Razr

Motorola Razr - один из самых ожидаемых смартфонов 2019 года. Недавние утечки и сообщения свидетельствуют о том, что это может быть идеальным сочетанием ностальгии и передовых технологий.

Новинка отказалась от физического расположения кнопок и небольшого экрана оригинала в пользу современного 6,2-дюймового дисплея, который растягивается сверху вниз благодаря соотношению сторон 22: 9. В верхней части будет размещен небольшой дополнительный дисплей, который будет поддерживать ряд уникальных функций с помощью различных предустановленных приложений. Стоит отметить, что Motorola Razr не имеет фронтального датчика.

Motorola Razr будет иметь один из последних флагманских процессоров, который будет сопровождаться выбором двух внутренних конфигураций хранилища. Первая и самая дешевая альтернатива включает 64 ГБ памяти и 4 ГБ оперативной памяти. Также будет доступна версия с 128 ГБ памяти и 6 ГБ оперативной памяти. Питать устройство будет батарея на 2730 мАч с технологией быстрой зарядки TurboPower мощностью 27 Вт.