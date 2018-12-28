Новые версии смартфона Xiaomi Mi Play засветились в сети

Несколько дней назад мы писали о том, что в исходном коде официального сайта Xiaomi было найдено упоминание двух еще не представленных версий смартфона Mi Play. Первая получит 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, а вторая – 6/128 ГБ памяти. В коде были указаны и цены – 188 и 232 доллара соответственно. Сегодня эти версии появились на официальном сайте Xiaomi, но заказать их еще нельзя. К сожалению, цена новинок оказалась чуть выше –190 и 234 доллара соответственно. Судя по всему, китайский производитель начнет продажи новых версий в ближайшее время.

Напомним, что Xiaomi Mi Play стал первым в мире смартфоном с 12-нанометровой платформой MediaTek Helio P35. Новинку также оснастили 5,84 дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей и максимальной контрастностью 1500:1, сдвоенной основной камерой на 2 Мп и 12 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, портом microUSB, а также сканером отпечатков пальцев на задней панели.