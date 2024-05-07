Новый 11-дюймовый планшет iPad Air оценен в $600

Компания Apple представила новое поколение планшетов iPad Air, которое состоит из версий с диагональю экрана 11 и 13 дюймов. Новинки характеризуются панелями Liquid Retina, фирменным 5-нанометровым процессором Apple M2, который на 50% производительнее в сравнении с M1, тонким корпусом из переработанного алюминия, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, 12-Мп камерой, Touch ID, модемом 5G, поддержкой Apple Pencil и клавиатуры Magic Keyboard, а также 128 ГБ, 256, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной флеш-памяти. 11-дюймовая версия оценена в 600 долларов за базовый вариант с 256 ГБ памяти, а 13-дюймовый планшет обойдется от 800 долларов. Старт продаж запланирован на следующую неделю.