Новый 16-дюймовый MacBook Pro представят в октябре

По слухам, 16-дюймовый MacBook Pro будет иметь ЖК-дисплей с разрешением 3 072 x 1 920 пикселей. Производством ноутбука займутся Foxconn и Quanta. Он будет стоить $3000.

Впервые о 16-дюймовом MacBook Pro рассказал аналитик Минг-Чи Куо. В феврале этого года он обещал, что Apple представит MacBook Pro в «совершенно новом дизайне» в 2019 году. Недавно Куо также сообщил, что во второй половине 2019 года выйдет MacBook Air с новым типом клавиатуры.

Также ожидается, что Apple обновит 13-дюймовый MacBook Pro и MacBook Air.