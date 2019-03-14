Новый 39-дюймовый светодиодный телевизор Shinco SO4A

Компания Shinco выпустила 39-дюймовый светодиодный телевизор SO4A.

Говоря о его функциях, 39-дюймовый светодиодный дисплей новых телевизионных пакетов поддерживает разрешение Full HD (1366 x 720p), а также видео 4K. Панель также оснащена частотой обновления 60 Гц, углом обзора 178 градусов и HDRP - запатентованной технологией, которая, как говорят, повышает контрастность и увеличивает пиксели для лучшего восприятия. Другие функции включают в себя динамики мощностью 20 Вт, два USB порта, два порта HDMI, передачу файлов с USB на USB и функцию энергосбережения. Телевизор поставляется с поддержкой Shinco PP, которая доступна на Android. Приложение позволяет покупателям записаться на установку или ремонт, а также воспользоваться расширенной гарантией и получить информацию об услугах.