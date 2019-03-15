Новый 4К телевизор Thomson UD9

Компания Thomson выпустила в Индии свой 40-дюймовый Smart-телевизор Thomson UD9.

Телевизор Thomson UD9 имеет 40-дюймовый размер с разрешением 3840 x 2160 пикселей, частотой обновления 60 Гц и поддержкой HDR10. Он может воспроизводить видео 4K с YouTube, приложения Netflix и Prime доступны без дополнительной загрузки. Он поставляется с шестью предустановленными приложениями и телевизионным помощником. Существует простая функция совместного использования контента, которая позволит вам транслировать контент на телевизор. Он поставляется с тремя портами HDMI, двумя портами USB, имеет Wi-Fi и Ethernet. Имеется два динамика по 10 Вт, также телевизор оснащен двухъядерным процессором и графическим процессором Mali 450, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ памяти. Стоимость телевизора составляет 300 долларов.