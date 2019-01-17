Новый 4К телевизор от компании Kodak

Компания Kodak Super Plastronics Pvt. Ltd. выпустила 43-дюймовый телевизор Kodak 4K.

Новый Kodak 43UHDX Smart TV имеет 43-дюймовый дисплей с разрешением 3840 x 2160 пикселей, а также основные функции подключения, включая LAN, Wi-Fi и Miracast. Светодиодный Kodak 43UHDX Smart TV работает на платформе Android 5.1.1 и оснащен двухъядерным процессором 1,4 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и до 8 ГБ флэш-памяти. Он имеет два динамика мощностью 10 Вт и имеет пять режимов звука: Музыка, Кино, Спорт, Стандарт и Пользователь. Эта модель поставляется с предустановленными популярными приложениями такими как YouTube, Hotstar, Netflix, Gmail, Twitter и Facebook. Стоимость телевизора составляет 336 долларов.