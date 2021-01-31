Новый ASUS Chromebook Flip засветился в сети

Профильное издание Chrome Unboxed поделилось изображениями и подробностями о планшете ASUS Chromebook Flip CM3000DVA HT0026, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит операционную систему Chrome OS, комплектные стилус и клавиатуру (крепится при помощи магнитов), восьмиядерную платформу MediaTek MT8183 с графикой ARM Mali-G72 MP3, 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, 10,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920:1200 пикселей и соотношением сторон 16:10, основной камерой на 8 Мп и фронтальной на 2 Мп, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2. Ориентировочная цена планшета составляет 500 долларов.