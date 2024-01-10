Новый ASUS ROG NUC получил CPU Core Ultra 9 185H

Компания ASUS представила новое поколение мини-ПК NUC, которое основана на процессорах Intel последнего поколения Core Ultra (Meteor Lake) вплоть до 16-ядерного Core Ultra 9 185H с 22 потоками и тактовой частотой до 5,1 ГГц. Новинку также оснастили графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 4060 или RTX 4070 с TDP до 140 Вт, до 128 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR5 SO-DIMM со скоростью 5600 МТ/с, слотами для двух накопителей M.2, корпусом объемом 2,5 литра, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, интерфейсами USB-A и USB-C, RGB-подсветкой и эффективной системой охлаждения. Цены и дата начала продаж пока не раскрываются.

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