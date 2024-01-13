Новый ASUS Vivobook S 14 OLED основан на CPU Core Ultra 9 185H

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков новой моделью Vivobook S 14 OLED, основанной на аппаратной платформе Intel или AMD. Модель Vivobook S 14 OLED (S5406) получила 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 185H, а Vivobook S 14 OLED (M5406) – 8-ядерный AMD Ryzen 9 8945HS.

Первая оснащается 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а второй – 32 ГБ ОЗУ. Обе версии также характеризуются NVMe-накопителем вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3 и сертификацией VESA Display HDR True Black 600, батареей ёмкостью 75 Втч с поддержкой зарядки на 90 Вт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, интерфейсами USB 3.2 Gen 1 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 4.0 Gen 3 Type-C и HDMI 2.1, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карты памяти Micro SD, корпусом толщиной 31.05:22.19:1.39 или 1.59 см и массой 1,3 кг, а также предустановленной ОС Windows 11 Pro или Windows 11 Home. Цены и дата начала продаж ноутбуков будут объявлены позже.

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