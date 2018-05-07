Новый ASUS ZenBook Pro 15 получит процессор Intel Core i9

2018-05-07, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ASUS ZenBook Pro 15; [45]
Компания ASUS поделилась подробностями о новом ноутбуке серии ZenBook Pro 15 (UX550GD). Новинка оснащается 6-ядерным процессором Intel Core i9-8950HK семейства Coffee Lake-H, 6-ядерным Core i7-8750H или 4-ядерным Core i5-8300H той же серии, графикой GeForce GTX 1050 4GB, до 16 ГБ оперативной памяти DDR-2400, накопителями на 256–512 ГБ (SATA SSD) и 512 ГБ – 1 ТБ (PCI-E SSD), 8-ячеечныv аккумулятором 71 Втч, 15,6-дюймовым несенсорным дисплеем с разрешением 1920:1080 или 3840:2160 пикселей и улучшенной цветопередачей (100 % sRGB или 100 % Adobe RGB), а также системой охлаждения на базе трёх тепловых трубок и двух вентиляторов. Также отметим Wi-Fi-стандарта 2×2 802.11ac, два разъёма Thunderbolt 3/USB 3.1 Type-C и два порта USB 3.1 Type-A. Ноутбук появится в продаже в конце лета по цене от 1300 долларов.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор набора памяти Team Group T-Force Vulcan TUF 16GB 3200 Mhz (TLTYD416G3200HC16CDC01)Обзор набора памяти Team Group T-Force Vulcan TUF 16GB 3200 Mhz (TLTYD416G3200HC16CDC01)
Обзор SVEN PS-465. Портативный бумбоксОбзор SVEN PS-465. Портативный бумбокс
Обзор ORICO OSJ-4A5U-EU. Многофункциональный сетевой фильтр с USB-портамиОбзор ORICO OSJ-4A5U-EU. Многофункциональный сетевой фильтр с USB-портами
Обзор MARVO K636 Black USB. Недорогая игровая клавиатура с подсветкойОбзор MARVO K636 Black USB. Недорогая игровая клавиатура с подсветкой
Обзор ORICO RC3A Gray. Скоростной USB концентраторОбзор ORICO RC3A Gray. Скоростной USB концентратор
Обзор Crush Machine!. Неплохое развлечен...
Обзор Crush Machine!. Неплохое развлеченИзначально я скептически относился к игре Crush Machine!, так как не особо люблю такого рода проекты. Мне...
Предварительный обзор Cherry KC 6000 Sli...
Предварительный обзор Cherry KC 6000 SliБольшинство клавиатур на рынке выглядят достаточно стандартно — если это механика, то обязательно толстая...
Предварительный обзор Oppo A3. Отличный ...
Предварительный обзор Oppo A3. Отличный Рынок смартфонов сейчас сильно изменился — производители видят желание пользователей покупать устройства ...
Предварительный обзор Dell OptiPlex 7460...
Предварительный обзор Dell OptiPlex 7460Стоит отметить, что хотя компания Dell не является такой известной и популярной как Apple, но у нее тоже ...
Обзор Paladins Strike. Новая MOBA для см...
Обзор Paladins Strike. Новая MOBA для смДалеко не все современные игровые проекты могут похвастаться возможностью привлечь пользователя хотя бы н...
Предварительный обзор Xiaomi Yuemi Mecha...
Предварительный обзор Xiaomi Yuemi MechaКомпания Xiaomi длительное время радует нас нестандартными продуктами — то выпустят в свет освежители воз...
Обзор Harry Potter: Hogwarts Mystery. Пр...
Обзор Harry Potter: Hogwarts Mystery. ПрСовременные мобильные игры страдают от встроенных покупок и скудности идей разработчиков — буквально кажд...
Предварительный обзор Philips Momentum 4...
Предварительный обзор Philips Momentum 4Официально анонсирован монитор Philips Momentum 436M6VBPAB, который хотя и не позиционируется как игровой...
Обзор ALLUXE. Заказываем яхту за пару ми...
Обзор ALLUXE. Заказываем яхту за пару миСегодняшний обзор будет скорее развлекательным и расширяющим кругозор, нежели реально полезной статьей. Д...
Предварительный обзор Vivo V9 Youth. Шик...
Предварительный обзор Vivo V9 Youth. ШикСовременные мобильные телефоны стали достаточно интересными и пользователи имеют возможность выбирать меж...
Обзор Craft Warriors. Неплохая онлайн-ст...
Обзор Craft Warriors. Неплохая онлайн-стСтоит сказать, что стратегии в реальном времени раньше были ультра-популярными, а теперь жанр пошел на сп...
Предварительный обзор Sony Xperia XZ2 Pr...
Предварительный обзор Sony Xperia XZ2 PrНе будем скрывать — компания Sony весьма сильно проигрывает конкурентам по рынку смартфонов. Пока китайск...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor