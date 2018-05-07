Новый ASUS ZenBook Pro 15 получит процессор Intel Core i9

Компания ASUS поделилась подробностями о новом ноутбуке серии ZenBook Pro 15 (UX550GD). Новинка оснащается 6-ядерным процессором Intel Core i9-8950HK семейства Coffee Lake-H, 6-ядерным Core i7-8750H или 4-ядерным Core i5-8300H той же серии, графикой GeForce GTX 1050 4GB, до 16 ГБ оперативной памяти DDR-2400, накопителями на 256–512 ГБ (SATA SSD) и 512 ГБ – 1 ТБ (PCI-E SSD), 8-ячеечныv аккумулятором 71 Втч, 15,6-дюймовым несенсорным дисплеем с разрешением 1920:1080 или 3840:2160 пикселей и улучшенной цветопередачей (100 % sRGB или 100 % Adobe RGB), а также системой охлаждения на базе трёх тепловых трубок и двух вентиляторов. Также отметим Wi-Fi-стандарта 2×2 802.11ac, два разъёма Thunderbolt 3/USB 3.1 Type-C и два порта USB 3.1 Type-A. Ноутбук появится в продаже в конце лета по цене от 1300 долларов.