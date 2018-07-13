Новый Apple MacBook Pro будет оснащен процессором intel Core 8-го поколения

2018-07-13, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Apple MacBook Pro; [106]
Новый MacBook Pro поступит в продажу уже в четверг, Apple объявила об этом в своем пресс-релизе. Он будет выпущен в вариантах на 13 и 15-дюймов и оснащен процессором Intel Core 8-го поколения. Дисплей Retina оснащен технологией True Tone. Цвета на экране автоматически настраиваются в зависимости от окружающего света.

Клавиатуру ноутбука также была обновлена. Здесь будет использоваться клавиатура третьего поколения, у которой уровень шума при наборе текста должно быть меньше, чем на клавиатурах предыдущих моделей. 13-дюймовая будет продаваться по рекомендованной розничной цене в размере 1,999 евро, а 15-дюймовую модель оценили в 2799 евро.


Комментарии:
Топ 10 лучших игровых наушников для ПК 2...
Топ 10 лучших игровых наушников для ПК 2В настоящее время лучшие игровые мониторы либо не оснащены динамиками, либо они имеют отвратительные хара...
Alienware G5 приехал в Россию...
Alienware G5 приехал в РоссиюНа территории России начались продажи нового игрового ноутбука от компании Alienware под названием G5. Эт...
Xiaomi AutoFull Gaming Chair для настоящ...
Xiaomi AutoFull Gaming Chair для настоящДля геймера кресло также важно, как и остальные элементы периферии. Нужно понимать, что пользователь може...
Видеокарты не дешевеют...
Видеокарты не дешевеютВ сети появилась информация о том, что видеокарты дешевеют, но на самом деле это фейк. На иностранных рес...
Uber увольняет сотрудников...
Uber увольняет сотрудниковНекоторое время назад компания Uber попала в страшный скандал — автомобиль-робот на автоматическом управл...
Huawei Nova 3i выйдет с новым процессоро...
Huawei Nova 3i выйдет с новым процессороКомпания Huawei в последнее время достаточно много времени тратит на разработку новых смартфонов на собст...
LG готова выпускать OLED-дисплеи...
LG готова выпускать OLED-дисплеиКомпания LG только недавно получила разрешение на строительство нового завода в Китае, как уже заявила о ...
Xiaomi Mijia Quartz Watch выглядят очень...
Xiaomi Mijia Quartz Watch выглядят оченьРынок умных часов перенасыщен, но пользователи не очень спешат за новыми покупками из этого сегмента. Все...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Digma CITI 8531 3G. Недорогой 8-дюймовый планшетОбзор Digma CITI 8531 3G. Недорогой 8-дюймовый планшет
Обзор Hoover BR2230 019. Пылесос с циклонической системой фильтрацииОбзор Hoover BR2230 019. Пылесос с циклонической системой фильтрации
Обзор Xiaomi Redmi S2 3/32GB. Смартфон для любителей селфиОбзор Xiaomi Redmi S2 3/32GB. Смартфон для любителей селфи
Обзор BQ-6015L Universe. Смартфон с высоким качеством фронтальных снимковОбзор BQ-6015L Universe. Смартфон с высоким качеством фронтальных снимков
Обзор оперативной памяти Patriot PSD48G266681Обзор оперативной памяти Patriot PSD48G266681
Предварительный обзор Vivo Z1i. Новый ди...
Предварительный обзор Vivo Z1i. Новый диПользователи стремятся получить самый современный дизайн смартфона, ведь говорить о производительности се...
Обзор Mimo. Учимся программировать...
Обзор Mimo. Учимся программироватьСовременный мир и развитие интернета позволяют научиться программировать в довольно короткие сроки без из...
Предварительный обзор AOC V2 Series. Шик...
Предварительный обзор AOC V2 Series. ШикВ последнее время производители мониторов стали активно работать в направлении дизайна. Дело в том, что к...
Обзор Ball's Journey. Шикарно убиваем вр...
Обзор Ball's Journey. Шикарно убиваем врНам очень нравятся казуальные игры, которые можно в любой момент запустить, поиграть пару секунд, а потом...
Minima - смартфон с кредитку, который вс...
Minima - смартфон с кредитку, который вс9 июля 2018 года, известный французкий дизайнер Пьеррик Ромёф показал всему миру смартфон размером с кред...
Предварительный обзор Deepcool Fryzen. О...
Предварительный обзор Deepcool Fryzen. ОСовременные системы охлаждения уже достигли если не пика, то очень высокой планки в развитии. Производите...
Обзор Westworld. Скучная копия...
Обзор Westworld. Скучная копияWestworld сразу на момент релиза освистали со всех сторон. Фанаты сразу заметили сходство игровых механик...
Предварительный обзор Vivo Z10. Идеальны...
Предварительный обзор Vivo Z10. ИдеальныВ последнее время на рынке появилось очень много интересных смартфонов, но подавляющая их часть является ...
Обзор Smashing Four. Шикарный мультиплее...
Обзор Smashing Four. Шикарный мультиплееМобильные игры постепенно становятся все более и более популярными в разрезе мультиплеера. Это раньше, го...
Предварительный обзор Xiaomi YU Y720 Lit...
Предварительный обзор Xiaomi YU Y720 LitКомпания Xiaomi длительное время показывала довольно странные продукты. Сначала чехол для защиты от влаги...
Обзор Red Faction Guerrilla Re-Mars-tere...
Обзор Red Faction Guerrilla Re-Mars-tereКогда еще только появились новости о Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered, фанаты были в полнейшем восторг...
Предварительный обзор Mixcder E8. Шикарн...
Предварительный обзор Mixcder E8. ШикарнБеспроводные наушники в последнее время перестали быть чем-то невероятным и удивительным, пользователи вс...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor