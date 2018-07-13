Новый Apple MacBook Pro будет оснащен процессором intel Core 8-го поколения

Новый MacBook Pro поступит в продажу уже в четверг, Apple объявила об этом в своем пресс-релизе. Он будет выпущен в вариантах на 13 и 15-дюймов и оснащен процессором Intel Core 8-го поколения. Дисплей Retina оснащен технологией True Tone. Цвета на экране автоматически настраиваются в зависимости от окружающего света.

Клавиатуру ноутбука также была обновлена. Здесь будет использоваться клавиатура третьего поколения, у которой уровень шума при наборе текста должно быть меньше, чем на клавиатурах предыдущих моделей. 13-дюймовая будет продаваться по рекомендованной розничной цене в размере 1,999 евро, а 15-дюймовую модель оценили в 2799 евро.