Новый Apple iPad будет выпущен весной 2021 года

В сети начали появляться сообщения, что компания Apple разрабатывает iPad следующего поколения. iPad начального уровня от Apple претерпит несколько серьезных изменений в следующем году. Сообщается, что модель девятого поколения будет оснащена большим 10,5-дюймовым дисплеем.

Устройство будет работать на чипсете Apple A13 и по-прежнему будет иметь тот же дизайн, что и текущая модель. Новый Apple iPad 2021 будет иметь встроенную кнопку "HOME" и датчик Touch ID для дополнительной защиты, несмотря на то, что другие модели поддерживают Face ID. Кроме того, компания продолжит использовать разъемы Lightning и не будет использовать порт USB Type-C. Также по слухам, у грядущего iPad девятого поколения начальная емкость хранилища может составлять 64 ГБ вместо 32 ГБ.
Комментарии и отзывы Apple iPad 2021
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